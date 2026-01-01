Хеликоптер за спешна медицинска помощ по въздуха транспортира пациентка от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Петка“ във Видин към столично лечебно заведение.

Това каза д-р Вилхелм Елисеев, началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) в болницата.

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"Пациентката е на 42 години, приета във видинската болница преди около две седмици след пътнотранспортно произшествие край град Димово", допълни той.

"Поради необходимостта от продължаващо лечение е взето решение за спешното ѝ транспортиране с медицински хеликоптер до гръдна хирургия в болница в София", каза в заключение д-р Елисеев.