Четиригодишно момиче е починало, след като било ухапано от семейното куче, докато си е играело, съобщиха полицията и прокуратурата в източната германска провинция Саксония-Анхалт, цитирани от ДПА.
Кучето е описано като американски стафордширски териер — порода, известна като питбул териер.
Entsetzlicher Vorfall in Sachsen-Anhalt: Ein vierjähriges Mädchen wurde vom Familienhund totgebissen. https://t.co/KQ8CKAJ3KM pic.twitter.com/0tct43AGRZ
— NIUS (@niusde_) July 9, 2026
Според информацията хората, намиращи се наблизо, са се опитали да издърпат кучето, но не са успели да предотвратят получаването на тежки наранявания. Извиканият лекар е могъл само да констатира смъртта.
Tragedia w Niemczech. Pitbull śmiertelnie pogryzł 4-letnią dziewczynkęhttps://t.co/Llr8CaswGe
Tragedia w Niemczech. Pitbull śmiertelnie pogryzł 4-letnią dziewczynkęhttps://t.co/Llr8CaswGe— Newsmax Polska (@NewsmaxPolska) July 9, 2026
Нападението е станало вчера следобед в Дроза, община Остeрниенбургер Ланд.
Срещу 32-годишната майка и 30-годишен семеен приятел е образувано разследване за причиняване на смърт по непредпазливост. Полицията съобщи, че майката получава психологическа помощ.
Кучето е отведено в приют за животни. Засега не се съобщават допълнителни подробности.