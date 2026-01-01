Почина проф. Райко Райков (1947 – 2026) – доайен на Националната художествена академия, дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Керамика и дизайн на порцелан и стъкло“ и създател на направление „Художествено стъкло“ в Акадецията, съобщиха от висшето училище.

Те посочват, че преподавателят си е отишъл на 6 юни, а поклонението ще се състои на 9 юни от 12:30 часа в храм „Успение Богородично“ на Централните софийски гробища.

Райко Райков е роден през 1947 г. в гр. Троян. Завършва специалност „Художествено стъкло“ в Академията за изкуства, архитектура и дизайн (UMPRUM) в Прага при проф. Станислав Либенски, където защитава и докторат (1976).

През 1977 г. постъпва като преподавател в Националната художествена академия. През 1993 г. става доцент в Академията, като същата година създава направление „Художествено стъкло“.

През 1995 г. става професор в специалността и ръководител на катедра „Порцелан и стъкло“. През годините е член на експертния съвет на СБХ, на Висшата атестационна комисия (ВАК), на СНСПИИ и на Държавната комисия по дизайн.

Проф. Райков има участия в множество изложби в България и чужбина, а негови творби са притежание на музеи, галерии и частни колекции в Европа и САЩ.