36-годишен мъж е в тежко състояние след удар от кола в Шуменско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 7 юни на бул. “Съединение“ в село Климент. 73-годишен водач е управлявал колата под наем. Той е блъснал 36-годишен мъж, който се намирал до багажника на паркиран пред дома му автомобил.

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Пострадалият мъж е откаран в шуменската болница - с тежки травми на двата крака. Единият крак му е ампутиран, извършена е операция за спасяване на левия крак.

Настанен е за лечение - с опасност за живота. Водачът на автомобила - 73-годишен израелски гражданин е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни. Задържан е.