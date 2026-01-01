На официална церемония в Министерство на вътрешните работи бяха наградени с колективна парична награда в размер на 1230 евро четиримата пожарникари, отзовали се първи на катастрофата на „Челопешко шосе“ между два автомобила и автобус, при която загинаха четирима души.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пожарникарите от участък „Кремиковци“ бяха наградени за проявен героизъм, смелост и себеотрицание при спасяване на човешките животи, проявен висок професионализъм и бърза реакция.

Наградените са – младши експерт Благой Благоев, младши експерт Петко Върбин, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Тодор Йорданов.

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„Тези служители, които днес наградих, са се отзовали на трагедията край „Челопешко шосе“ преди да са получили сигнал и да са били изпратени там, и са направили всичко необходимо, за да бъде тази трагедия ограничена, защото тя можеше да има и съвсем други, различни мащаби“, каза министър Демерджиев.

Според него за тези служители и други като тях в МВР думите „дълг“ и „чест“ не са понятия, а принципи, които ги водят в професията им.

Във връзка с инцидента Демерджиев каза, че държавата подхожда вече с цялата си строгост към всички подобни причинители на пътни произшествия, които са се самозабравили и рискуват живота и здравето на хората.

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По отношение на шофьорските книжки на шофьорите на автомобилите участвали в катастрофата и издадени от чужбина, министърът заяви, че МВР е направило проверка кои държави при облекчени условия издават свидетелства за управление на МПС и засега са набелязани четири – Кипър, Чехия, Гърция и Великобритания.

Той обясни, че ще се идентифицират притежаващите такива шофьорски книжки и ще се вземат мерки да бъдат безопасни и да се приемат съответните изменения, доколкото позволява европейското законодателство, за да има някакъв контрол на наша територия.