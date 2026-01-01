"За пръв път виждам големите търговски вериги да рекламират промоциите си от сградата на Министерски съвет. Обикновено правят това с помощта на брошури и билбордове", коментира депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков инициативата "Кошница с грижа".

Според депутата министър-председателят е станал рекламно лице на големите вериги магазини у нас, след като в правителствената сграда днес беше представена инициативата, с която се цели намаляване от 15% до 30% на стоките от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца.

„Кошница с грижа“: Държавата и веригите свалят цените на основни храни с до 30% (ВИДЕО)

"След като премиерът Радев им се закани преди три седмици, сега вече е тяхно рекламно лице. Надявам се подобен подход да бъде приложен и към хилядите малки магазини, които все още нямат достъп до ефира на Министерски съвет", коментира още Тома Биков в личния си профил във Фейсбук.