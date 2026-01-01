Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми, каза премиерът Румен Радев при представянето на Националната инициатива „Кошница с грижа“ - съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги.

"Днес създаваме едно стратегическо партньорство между търговските вериги и правителството на Република България - едно партньорство насочено към гарантиране на стабилност и предвидимост и най-вече на социална отговорност към всички български граждани във време на криза и висока инфлация", каза премиерът Румен Радев.

Александър Пулев: Очаквам от търговските вериги намаление до 30% на основните храни (ВИДЕО)

Министър-председателят подчерта, че това не са промоции, които са краткосрочни, а дългосрочен ангажимент, който търговските вериги поемат пред правителството, пред българските граждани и пред камерите на медиите.

За да помогнем на българските граждани да ядат качествена и евтина храна - това, което направихме с вас беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница с минимум 6 месеца", посочи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Търговските вериги изразиха готовност за подкрепа на инициативата на правителството. Ще има намаление от 15 до 30% на основни хранителни стоки, намаленията ще поддържат около 6 месеца. С предимство са български стоки.

БТА

В част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите, участващи в „Кошница с грижа“, започват още днес, а при други ще стартират в следващите дни. Артикулите, които участват, ще имат специално обозначение на инициативата.

Целта на „Кошница с грижа“ е да облекчи разходите на потребителите в условията на повишени цени и да гарантира по-голяма предвидимост за семейния бюджет.