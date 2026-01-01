Очакваме от веригите устойчиво поведение и пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост. Очаквам намаление от 15 до 30%. Тук трябва да се акцентира, че това е на доброволни начала. Ние като правителство под никаква форма не сме упражнявали нормативен или друг вид натиск. Тоест всяка верига е свободна да откаже, ако смята, че не може да се включи в такава инициатива. Това заяви в предаването „Здравей, България” по NOVA вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Днес в Министерския съвет ще бъдат представени допълнителни мерки срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти. Управляващите са поканили на разговор представители на водещите търговски вериги.

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Александър Пулев заяви, че фокусът на правителството е върху цените от първа необходимост.

„Всяка една от веригите, съобразно собствената си визия и стратегия, ще сподели какво ще бъде нейното социално отговорно поведение”, каза Пулев. „Аз имам надеждата, че те ще бъдат достатъчно агресивни в своите послания, тъй като към момента са изправени пред редица оперативни, съдебни и репутационни рискове”, заяви още вицепремиерът.

Освен това допълни, че конкурентните цени подлежат на проверки, защото правителството има обосновани съмнения, че не се спазват нормалните търговски практики в България при стоките от първа необходимост. „Направили сме много обстоен сравнителен анализ. Беше изнесена информация от различни сдружения, синдикати, работодателски и други браншови организации, които показваха шокиращи надценки при храните от първа необходимост. При една пазарна норма на възвръщаемост за определени продуктови групи от 20% до 30%, ние в България като потребители плащаме до 130% надценка”, каза вицепремиерът.

Ще приложим различни методики и оценъчни подходи, за да определим диапазон за справедлива цена, допълни вицепремиерът. По думите му методиката ще е прозрачна и на базата на редица международни принципи.

„Ние не сме във война с търговските вериги. Ние сме във война с нелоялните търговски практики”, каза Пулев.

По-дългосрочната визия на правителството е изграждането на силно земеделие и равнопоставеност между българските и вносните стоки.

За свиването на разходите

„Имаме хронични дефицити, които са трупани през годините. Трябва да бъде взето болезнено решение и да вървим с административни мерки. Това са болезнени реформи, но вече са в ход. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията прави необходимите стъпки за намаляване на разходите. При нас няма недостатъчно незаети бройки, ще трябва да се премине и към съкращаване на хора”, каза Пулев.