Националната инициатива „Кошница с грижа“ – съвместна кампания на правителството на България и водещи търговски вериги у нас, ще бъде официално представена днес.

Събитието ще се проведе в сградата на Министерския съвет от 09:30 ч., съобщиха от институцията.

Очаква се инициативата да бъде насочена към подпомагане на домакинствата чрез осигуряване на достъп до основни хранителни продукти на по-достъпни цени. В рамките на кампанията вероятно ще бъдат включени стоки от първа необходимост, които ще се предлагат на преференциални условия в партньорските търговски обекти.

Целта на „Кошница с грижа“ е да облекчи разходите на потребителите в условията на повишени цени и да гарантира по-голяма предвидимост за семейния бюджет.

Повече подробности за обхвата на инициативата и конкретните механизми за прилагането ѝ се очаква да бъдат представени по време на официалното ѝ обявяване.