Заради наводненията комисия ще огледа състоянието на дерето в село Войводино, което преля при обилните дъждове на 7 юни, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация във Варна.

След това ще бъдат набелязани конкретни действия за разчистването му и подобряване на проводимостта, за да бъдат избегнати щети в бъдеще.

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Войводино бе залято два пъти за един ден. Областният управител на Варна Марио Смърков е посетил селото заедно с кмета на община Вълчи дол Калоян Цветков, служители на администрацията и на дирекция „Социално подпомагане“.

Сформираната комисия е огледала щетите и се е срещнала с хората, пострадали от наводненията. От Областната управа уточниха, че е залята земеделска земя. Наводнени са дворове и избени помещения в три къщи. Пожарникари още вчера са източили водата от засегнатите домове.

Щетите във Войводино вече са описани. На пострадалите семейства са дадени указания как да попълнят необходимите документи, за да получат помощ от държавата.