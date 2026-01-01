След втори пороен дъжд в село Войводино днес, кметът на община Вълчи дол Калоян Цветков обяви частично бедствено положение, съобщиха от Областната администрация във Варна. Няма пострадали и бедстващи хора.

Силният дъжд е валял отново между 15:00 и 17:00 ч. Това е довело до преливане на дерето, което преминава през селото. Наводнени са приземните етажи на четири къщи.

Частичното бедствено положение е обявено за територията на цялата община Вълчи дол. Местният кризисен щаб е предприел действия в помощ на семействата от наводнените домове и на жителите, които имат нужда. На мястото вече действа и екип на Противопожарната служба, допълниха от Областната управа във Варна.

БГНЕС

Това е третото село в региона, в което възникват проблеми, предизвикани от силен дъжд. На 2 юни пострадаха жители на Медовец, община Дългопол. Два дни по-късно селото отново бе залято от придошли води. Тогава от пороите бе засегнато и село Генерал Колево, община Вълчи дол, а едноименният язовир започна да прелива. На 6 юни от Областната администрация съобщиха, че в Медовец вече е започнало разчистването на дерето, което бе затлачено от силните дъждове, отстраняват се и щетите по един от пострадалите мостове в селото.