Освен главната книга, висшите училища ще водят в електронен вид и книгата за регистриране на издаваните дипломи. Запазена е възможността, едновременно с воденето и съхраняването в електронен вид, по своя преценка висшето училище да води и съхранява главната книга и книгата за регистриране на дипломи и на хартиен носител. Това предвиждат промени в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, които Министерският съвет одобри.

Те имат за цел да приведат нормативната уредба в съответствие с европейските стандарти за дигитализация, достъп и обмен на информация.

Други изменения са свързани с придаване на факултативен характер на някои документи, които повечето висши училища вече не издават поради наличието на електронни системи, които ги дублират като съдържание, като студентската (курсантска) книжка, която вече ще се издава след решение на академичния съвет на висшето училище, а академична справка и уверение - по искане на обучавания, които вече ще могат да се издават, водят и съхраняват в електронен вид.

Към данните, идентифициращи притежателя на дипломата, се предвижда да отпадне като задължителен реквизит снимката, заверена с печата на висшето училище. Причината е, че съвременната свързаност на различните електронни системи и допълнителните защити на дипломата дават много по-голяма сигурност за притежателя на документа.