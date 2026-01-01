Две важни решения за армията бяха одобрени от Министерския съвет – промени по проекта за бойните машини „Страйкър“ и придобиване на седем кораба за ВМС.

Приетият проект за „Страйкър” намалява стойността на договора с $12 657 483 и предвижда промени в неговото съдържание. Част от промените са намаляване на количеството боеприпаси, коригиране на времеви параметри и промяна в схемата на плащане по договора. С предложеното изменение не се намаляват способностите на бойните машини „Страйкър“, заявени в изискванията на българската страна при подписване на договора, уточняват от МС.

Правителството упълномощава министъра на отбраната да подпише изменението, при условията на последваща ратификация.

Междувременно Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на Договор за продажба между Министерството на отбраната на България и Нидерландия за придобиването на минни ловци клас „Трипарти“, както и на Меморандум за разбирателство с министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас „Трипарти“. Меморандумът обхваща и прехвърлянето на съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

Проектът предвижда придобиването на общо седем кораба тип „минен ловец“ от Белгия и Нидерландия. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти, отговарят на стандартите на НАТО и към момента се експлоатират от белгийските и нидерландските Военноморски сили.

Ангажиментът на България включва заплащането на ремонтно-възстановителните дейности по седемте кораба до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажите. Придобиването на корабите ще даде възможност на Военноморските сили да изпълняват поставените им задачи по осигуряване на отбраната и морската сигурност в националните морски пространства, както и да оказват съдействие на други национални структури.