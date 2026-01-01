Габор Балинт Над подаде оставка като главен прокурор на Унгария, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ.

В изявление той подчерта, че защитата на независимостта и авторитета на съдебната власт, включително на прокуратурата, е основен стълб на демократичната институционална система.

По думите му прокуратурата не бива да се превръща в инструмент за политически борби, нито в сцена за обслужването на политически интереси и за властови противопоставяния.

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Над е внесъл оставката си до временно изпълняващата длъжността президент Агнеш Форстхофер и до заместник-председателя на парламента Анико Над, която в момента изпълнява функциите на председател на парламента.

Габор Балинт Над е предложил мандатът му да бъде прекратен на 25 август.