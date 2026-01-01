Гърция е обхваната от гореща вълна, като за днес е в сила извънреден метеорологичен бюлетин. Очаква се температурите да надхвърлят 40 градуса, а в Тесалия на места да достигнат 43 градуса.

В централните и южните континентални райони максималните стойности ще бъдат 41–42 градуса. В много части на страната се очаква силен топлинен стрес.

В Северна Гърция са възможни краткотрайни валежи и гръмотевични бури, които постепенно ще отслабнат следобед. Очаква се и пренос на африкански прах.

Заради жегата от 13:00 до 17:00 часа се преустановява работата на открито в Източна Централна Гърция, Тесалия, Източен Пелопонес и цяла Атика. Мярката обхваща строителни дейности, доставки с мотори и други форми на физически труд на открито.

При нарушение работодателите могат да бъдат глобявани с по 2000 евро за всеки засегнат служител.

От утре се очаква понижение на температурите до обичайните за сезона 32–35 градуса.