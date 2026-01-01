В края на юни и началото на юли ни очакват високи температури. Макар че експертите посочват, че сме в периферията на горещата вълна, която залива Европа, жегата няма да ни подмине. Летните горещини, обаче, могат да поставят здравето ни в риск. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени, пациентите с хронични заболявания и работещите на открито, предупреждават от Министерство на здравеопазването.

От 10 до 43 градуса: Времето през юли

Оттам посочват най-важното, което трябва да знаем и спазваме, за да се предпазим от опасностите при високи температури:

Да избягваме продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня (между 12:00 и 16:00 ч.);

Да създаваме около себе си условия, които спомагат за охлаждане и комфорт – сянка, проветрение, леки дрехи;

Да хидратираме тялото си с редовен прием на вода, дори и без усещане за жажда;

Да наблюдаваме за тревожни симптоми при себе си и близките си – отпадналост, гадене, замайване, зачервено лице;

Жегата достига пик в края на юни, после идват бури и градушки

„Избягвайте излизането навън, когато нямате работа, след 10:00 ч. до към 16–17 ч. Широки, свободни и светли дрехи, по-дълги, които ще защитават кожата от директното слънце, за да бъдем добре защитени от ултравиолетовите лъчи. Хубаво е да носим очила, които да пазят очите, и шапка на главата“, посъветва общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова пред БНТ.

Топлинният удар е сериозно усложнение при стоене незащитени навън. Първите белези са главоболие, покачване на температурата до 39–40 градуса, суха кожа, гадене и ускорен пулс, допълни специалистът.

"Това, което трябва да направим, ако човекът до нас страда, е да го поставим в помещение, което е хладно, да махнем излишните дрехи, да започнем охлаждане, като му поставим студени, мокри кърпи по тялото, за да отнемем част от топлината. Течности даваме по-малко и често, и само ако човекът е в съзнание и не повръща", посочи д-р Николова.

Тя също наблегна на това, че трябва да се пият много течности, но под течности експертите имат предвид вода.

"Евентуално айрян или чай. В никакъв случай не препоръчваме алкохолни напитки. Алкохолът разширява кръвоносните съдове, сваля допълнително кръвното налягане, не подпомага терморегулацията и не може да помогне да се охладим. Това не е начинът за охлаждане. Охлаждането е с течности – вода, чай, сок“, допълни лекарят и уточни: „Високите температури навън и усилената мускулна работа водят до покачване на телесната температура. Затова нека спортът бъде в ранните сутрешни часове или след 17:00-18:00 часа.“

„При такива температури трябва да се приема около 2 литра вода на ден. Много хора обаче прибягват до алкохолни напитки. Бирата, например, е с много приятно изначално усещане за охлаждане, но определено не носи никакави ползи в по-дългосрочен период. Важна е и храната – количеството и качеството ѝ. Не е добра идея да се приемат мазни и тежки храни. За предпочитане е да се яде по-често, но по-малки порции. Хубаво е да се ядат супи, таратор, салати”, съветва пред NOVA и общопрактикуващият лекар д-р Венцислав Даскалов.

Той посочи, че е добра идея при работа навън да се помисли за по-дълга обедна почивка и удължено работно време в края на деня.

През предстоящите летни месеци, когато температурите са високи, работодателите трябва да минимизират риска за работещите от прегряване. В зависимост от това дали работата се изпълнява на открито, или се извършва в закрити помещения се прилагат различни организационни и/или технически мерки, посочват от ИА "Главна инспекция по труда".

Сред организационните мерки, които имат по-добър ефект при работата на открито: са въвеждане на повече почивки, които да се прекарват в специално осигурени климатизирани помещения за възстановяване на топлинния баланс на организма, промяна на работното време с цел избягване на полагането на труд в часовете с най-високи температури, промяна на вида работа и др. При силни ветрове, обилни валежи и гръмотевични бури работата на открито трябва да се преустанови.

При работа в закрити помещения се препоръчва въвеждането на технически мерки, за да се осигури оптимална температура и да се ограничи рискът от прегряващ микроклимат. Според разпоредбите за минималните изисквания за микроклимата на работните места, през топлия период градусите на закрито трябва да бъдат между 18 и 25 в зависимост от типа работа – лека, средна или тежка. Определена е и допустима температура, която не може да бъде над 28 градуса. При определени изключения при много висока температура навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.