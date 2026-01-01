Последните дни на юни у нас ще маркират кулминацията на настоящия горещ цикъл с дневни температури във високия летен диапазон. В понеделник ще е слънчево с временни, кратки увеличения на облачността следобед и привечер. Пикът на температурите ще е около и над 35 градуса, в Дунавската равнина до 39-40. Най-топлият юнски ден ще е последният календарен – горещините ще са повсеместни с температури над 35 градуса, отново по поречието на Дунав термометърът ще удари 40-41 градуса, посочва NOVA.

В последния ден на юни времето ще поеме курс към по-голяма динамика. Още във вторник следобед и вечерта в планините на Югозападна България ще се оформят гръмотевични процеси с кратки интензивни летни дъждове. Явленията ще са с локален характер, ще са на повече места в сряда – в северните и западните райони. В четвъртък и петък условия за това ще има в Централна и Източна България. Периодът ще е с висок риск от бури с градушки.

Първите юлски почивни дни ще са преобладаващо слънчеви. В събота все още ще има опасност от развитие на по-интензивни процеси с летен дъжд, гръмотевици и градушка в Североизточна България. В неделя обаче обстановката ще е спокойна. Следобедните температури от четвъртък нататък постепенно ще се върнат към по-обичайните летни нива между 25 и 30 градуса.

Ранните прогнози за втората седмица на юли не са категорични. Има изгледи за нова гореща вълна в Западна Европа, която да засегне страната ни към 8-10 юли – отново с дневни температури около и над 35 градуса. Прогнозите чертаят и възможен студен атмосферен фронт, който да сложи край на поредната гореща поредица с опасни летни бури с интензивен дъжд и риск от градушки.

В края на юни и началото на юли по Черноморието ще е преобладаващо слънчево с интензивно и продължително слънцегреене. Локални валежи се очакват в дните 2-3 юли, по най-северните брегове и на 4 юли. Подобна ранна прогноза има и за 10-11 юли. Дневните температури най-често ще са около и над 30 градуса, освен в дните с валеж. Морската вода се движи около 25 градуса. В близките дни морето ще е относително спокойно. По-съществено вълнение по южните открити брегове се очаква около 5-6 юли.