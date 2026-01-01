Безмилостна и смъртоносна жега затяга хватката си над Европа, като през тази седмица се очаква не просто да бъдат подобрени, а направо заличени температурни рекорди. Учените предупреждават, че екстремните горещини са сериозен проблем за континента и тревожен сигнал за новата климатична реалност.

Европа е най-бързо затоплящият се континент на планетата, като температурите тук се повишават два до три пъти по-бързо от средното за света. Въпреки това континентът остава недостатъчно подготвен за подобни екстремни условия. Инфраструктурата не е проектирана за продължителни горещини – железопътни релси се деформират, електропреносни кабели се повреждат, жилищата се превръщат в топлинни капани, а всяка година хиляди хора губят живота си заради жегата.

Настоящата гореща вълна е поредното сурово напомняне, че екстремните температури в Европа стават едновременно по-интензивни и по-чести. Това е втората рекордна гореща вълна само за два последователни месеца, а съществува реална възможност национални температурни рекорди да бъдат счупени още преди настъпването на юли – традиционно най-горещият месец в годината.

Франция, която в момента е епицентърът на горещата вълна, отчете най-горещия ден в историята си. Средната температура достигна 29,8 градуса по Целзий, надминавайки предишния рекорд от 2019 г., сочат предварителни данни на френската метеорологична служба. В отделни населени места температурите преминаха границата от 44 градуса.

Жегата вече взе жертви. Френските власти съобщиха за десетки удавени хора от 18 юни насам, като високите температури са посочени като основен фактор. Трима възрастни души са починали вследствие на жегата в района на Бордо, а две деца – на две и четири години – бяха открити мъртви в нагорещен автомобил в Южна Франция.

В Обединеното кралство също се очакват необичайно високи температури. Националната метеорологична служба издаде червен код за екстремни горещини, което означава риск за живота и сериозни смущения в ежедневието.

Стотици училища преминават към съкратен режим или затварят временно. Властите призовават хората да ограничат пътуванията с влак, а експерти предупреждават за натиск върху енергийните и водоснабдителните системи.

Според прогнозите температурният рекорд за юни във Великобритания може да бъде подобрен с няколко градуса.

„Да заличиш температурен рекорд с толкова голяма разлика е нещо напълно необичайно“, коментира Питър Торн, директор на Центъра за климатични изследвания ICARUS към Университета Мейнут в Ирландия.

В Испания температурите надхвърлиха 45 градуса в южната община Андухар, а почти цялата страна е под предупреждение за горещини. Общо 23 европейски държави са обхванати от предупреждения, като в Германия, Франция, Испания, Швейцария и Люксембург е обявена най-високата – червена – степен на опасност.

Какво причинява екстремната жега?

Основната причина е така нареченият „топлинен купол“ – обширна зона с високо атмосферно налягане, която действа като капак, задържащ горещия въздух над големи части от Европа.

Подобни явления не са необичайни през лятото, но днешните температури са значително по-високи заради глобалното затопляне, причинено от изгарянето на въглища, нефт и природен газ. Повишаването на средната температура на планетата прави всяка следваща гореща вълна по-интензивна и по-опасна.

Учените отбелязват, че формиращото се явление Ел Ниньо все още има ограничено влияние върху сегашната ситуация. Основният двигател на екстремните горещини остава изменението на климата.

„Да, това е климатичната промяна. Не, не е Ел Ниньо“, казва климатоложката Фридерике Ото от Импириъл Колидж Лондон.

Защо континентът остава неподготвен?

Въпреки че сегашните температури може да изглеждат обичайни за някои по-топли региони на света, в Европа климатизацията все още е сравнително рядка. Само около една пета от домакинствата разполагат с климатик.

Исторически континентът не е бил изправен пред толкова продължителни и интензивни горещини. В Северна Европа много жилища дори са проектирани така, че да задържат топлината през по-студените месеци.

Според учените горещите вълни през май и юни може да са само началото на едно изключително горещо лято. Прогнозите сочат, че следващите три месеца вероятно ще бъдат значително по-топли от нормалното.

„Никъде по света не сме истински подготвени за това, което предстои. Изградили сме обществата, инфраструктурата и икономиките си за климат, който бързо остава в миналото“, предупреждава Питър Торн.