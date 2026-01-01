Великобритания е на прага на една от най-тежките горещи вълни в историята си, след като Метеорологичната служба издаде червен код за „екстремни горещини“, а прогнозите сочат, че температурите могат да достигнат 40°C още тази седмица.

Предупреждението е придружено от опасения за сериозни смущения в ежедневието, включително значителни закъснения и прекъсвания в автомобилния, железопътния и въздушния транспорт. Експертите предупреждават, че високите температури могат да доведат до деформации на железопътните релси, повреди по пътната инфраструктура и проблеми с транспортните системи.

От Метеорологичната служба посочват, че екстремните жеги могат да окажат неблагоприятно въздействие върху здравето на цялото население. Очакват се и повреди на чувствителни към високите температури съоръжения, както и прекъсвания на електрозахранването и други основни услуги, включително водоснабдяването, газоснабдяването и мобилните комуникации.

Горещата вълна ще бъде съпроводена от висока влажност и необичайно топли нощи, което ще затрудни възстановяването на организма след горещите дневни часове. Властите призовават хората да ограничат физическата активност, да избягват продължителен престой на открито и да адаптират ежедневието си към екстремните условия.

Предупреждението е едва второто подобно в историята на страната. То ще бъде в сила от 9:00 часа в сряда до 21:00 часа в четвъртък и обхваща части от Централна и Южна Англия, както и Уелс. Паралелно с него действа и по-широко предупреждение за горещини, което вече е в сила и ще продължи поне до края на четвъртък.

Климатолози определят предстоящото време като „наистина изключително“, а метеоролозите предупреждават, че ситуацията е изключително сериозна. Според тях причината е мощен „топлинен купол“, който задържа горещия въздух над Британските острови.

Междувременно Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) повиши нивото на предупреждение за горещини от кехлибарено на червено за сряда и четвъртък в голяма част от Англия. Според агенцията съществува повишен риск за живота и здравето на населението, особено за възрастните хора и хората с хронични заболявания.

Прогнозите сочат, че температурите в Южна Англия могат да достигнат 34°C днес, 37°C утре и да се покачат до около 40°C в сряда и четвъртък, преди леко да спаднат до около 33°C в петък.

Абсолютният температурен рекорд на Великобритания е 40,3°C, измерен през юли 2022 г. Ако прогнозите се сбъднат, страната може отново да се доближи до тази стойност или дори да я надмине.

Под заплаха е и рекордът за най-висока температура през юни. Настоящото върхово постижение от 35,6°C е измервано в Лондон през 1957 г. и в Саутхемптън през 1976 г., но според синоптиците то може да бъде подобрено още през следващите дни.