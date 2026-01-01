За майките не се говори с кухи и празни приказки, българската майка по официална статистика изработва 47% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, се казва в декларация на парламентарната група „Демократична България“, прочетена от Елисавета Белобрадова. По думите ѝ всички трябва да разбираме, че българската държава се крепи на българското семейство и на него е възложила трите основни задачи, които осигуряват съществуването на държавата въобще – отглеждането на децата ни, изработването на БВП и грижата за социалната система. Без усилията на семейството в тези три насоки държава е кухо понятие, а майката у нас е най-важна фигура в българското семейство, тя има призвание – раждането на децата, каза Белобрадова.

Затова за нас подкрепата на майчинството трябва да започва от репродуктивното майчино здраве, да продължава и през първите години на детето като обхваща доста по-добри грижа, възможността за работа, образование, социална сигурност на семейството, смятат от ДБ. Те припомнят, че в България демографската криза е факт, който според коалицията не среща разбиране от управляващите, дори не намира място в предизборната им програма, тази липса на разбиране се е изразила и в символичното закриване на комисията по демографска политика като впоследствие започва да има и реално измерение - липса на каквито и да е политики, които да отразяват законодателни мери.

„Системата не ни подкрепя“: Майките пред труден избор между кариера и грижа за децата

В Народното събрание започва да се покрадва едно популистко говорене за майката, в което чуваме фразите как тя трябва да си стои вкъщи и да ражда деца, да ги гледа, за да подвига раждаемостта, заяви Елисавета Белобрадова. Българската майка е водеща по раждаемост в Европа. По официална статистика българската майка изработва 47% от БВП на страната, посочват от ДБ. По думите на Белобрадова българската майка, българската жена, полага невидим труд, който не се отчита като добавена стойност към БВП. Милион и половина жени полагат труд под формата на готвене, чистене, грижи за възрастни родители и семейството, който, „ако беше отчитан, щеше да възлиза на минимум 18 милиарда годишно“, пише в декларацията.

Демографският проблем не може да бъде свеждан до разбирането, че българската жена не иска да ражда и да ѝ се вменява една несъществуваща вина, че тя не ражда достатъчно, не стои у дома достатъчно и въобще не прави нещо достатъчно, коментира Белобрадова. Върху демографската картина тежат най-ниската продължителност на живота в Европейския съюз, емиграцията, високата смъртност, трудният достъп до здравни и социални услуги, каза още депутатът.

Евростат: България е на първо място в ЕС по плодовитост

Раждаемостта се насърчава, когато семействата имат сигурността, че няма да останат сами в разходите, грижата и последиците за професионалното си развитие, каза Елисавета Белобрадова.

Вчера на протеста на майките една жена ми сподели, че в детската градина са обявили нулева година за яслена група, защото нямат медицински сестри. И ние казваме на тези жени да си стоят вкъщи, каза Белобрадова като попита кой ще заеме позициите на медицинските сестри, учителите, социалните работници, държавните служите и 90 други професии, в които жените понякога са близо 90%.

Ние трябва да осигурим на майките възможността да се върнат на работа, защото имаме нужда от тях, да получат пълната сума за майчинството втората година, ако се върнат на работа, а не да им обясняваме да си стоят вкъщи, защото просто нямаме ясли, детски градини, категорични са от ДБ.

Няма нито един исторически период, в който българската жена не е работила рамо до рамо до българския мъж, пише в декларацията.

Ние сме общество на работещи майки, на жени, които могат да правят и да изработват чудеса, се казва още в текста. Затова според политическата сила на майките трябва да се даде свободата сами да решават кога да се върнат в работа, как да организират ангажиментите си за седмицата си и как да подредят живота на семействата си. Нашата работа не е да ограничаваме този избор, а да гарантираме, че държавата няма да го наказва, каза Елисавета Белобрадова.