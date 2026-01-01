От „Продължаваме Промяната“ стартират петиция, с която настояват мантинелите „солети“ да бъдат сменени с бетонни такива.

„Настояваме за проверка на техническото състояние на пътната безопасност и на мантинелите по републиканската пътна мрежа“, каза Йордан Терзийски от ПП.

От партията предлагат краткосрочни и средносрочни мерки, с които да се гарантира безопасността на хората на пътя.

"Като краткосрочна мярка - да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа отговарят на европейските стандарти, и там, където не отговарят, да бъде забранено преминаването и изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. А като средносрочна мярка - да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели", уточни Терзийски.