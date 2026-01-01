Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) провежда процедура по договаряне с производители и търговци на помощни средства. След приключването ѝ ще бъде утвърден списък-спецификация с изделията, които Касата ще заплаща от 1 януари 2027 г.

Това съобщиха от НЗОК във връзка с препоръката на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) да бъдат предприети необходимите действия за финансирането на помощните средства.

От здравната каса посочват, че с решение от 29 април Надзорният съвет на НЗОК е утвърдил спецификация с групи и подгрупи помощни средства за 2026 г.

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В нея са включени ортопедични корсети за хора с невромускулни заболявания на стойност до 850 евро, както и ортопедични корсети за сколиоза със същата максимална стойност.

От НЗОК уверяват, че към момента се изпълняват всички действия, предвидени в утвърдения ред и съответните процедури.

По информация на ведомството ръководството на Касата е предприело необходимите стъпки още през януари 2026 г. за разширяване на списъка с помощни средства, които се заплащат с публични средства. Целта е да бъдат удовлетворени потребностите на хората с увреждания.

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Преди дни Комисията за защита от дискриминация препоръча на министъра на здравеопазването и НЗОК да предприемат всички необходими мерки за осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия, включително индивидуално изработени коригиращи корсети за деца със сколиоза.

Според КЗД тези изделия трябва да бъдат заплащани от държавата, за да се гарантира равен достъп до лечение и закрилата, която законодателството и международните актове предоставят на децата с увреждания.