Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) излезе със своя позиция относно поставените в публичното пространство въпроси, свързани с цените и размера на средствата на лекарствени продукти, включително за лечение на деца, които се заплащат извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по реда на Наредба 2 от 2019 г. на Министъра на здравеопазването.

Преди ден служебнит заместник-министър на здравеопазването Владимир Афенлиев. съобщи, че четири държавни болници в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна са купували едни и същи медикаменти на различни цени - между 46 хиляди и над 150 хил. лв. Той се позовава на анализ, който сравнява разходите за лекарства за някои редки заболявания през 2024 г. и 2025 г., като лекарствата са били основно за лечение на деца, показва рязко повишаване на плащанията.

В позицията се посочва, че НЗОК счита за необходимо да внесе яснота относно нормативно установения ред за финансиране, отчитане и заплащане на тези дейности. Финансирането на лечението на лица до 18 години за дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, се осъществява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК.

В бюджета на НЗОК е предвиден специален ред за извършването на тези трансфери, като механизмът за тяхното разходване е нормативно регламентиран от Министерството на здравеопазването. В рамките на действащата нормативна уредба фондът няма функцията да формира политики и не разполага с правомощия за самостоятелни инициативи за промени в реда и условията за одобряване, отчитане и заплащане на лекарствените продукти.

Касата изпълнява функции по администриране и разплащане на тези средства при стриктно спазване на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, наредбите на министъра на здравеопазването и специални правила, съгласувани с министъра на здравеопазването.

Здравният фонд не разполага с правомощия да одитира ценообразуването и процедурите, при които се договарят цените на неразрешените и нерегистрирани в страната лекарствени продукти, предназначени за терапии, одобрявани по реда на Наредба 2 от 2019 г. на МЗ.

НЗОК осъществява тази дейност при условията на обвързана компетентност и заплаща стойността на приложеното лечение директно на лечебните заведения при наличие на изискуемите документи и след като получи необходимия трансфер от Министерството на здравеопазването.

Подчертаваме, че лечебните заведения, за които е изнесена информация, са държавни структури, чийто принципал е Министерството на здравеопазването. В този смисъл министерството е в течение на извършваните дейности и разходи, а НЗОК ежемесечно и стриктно отчита разходването на тези средства съгласно установения ред и съгласно формуляри, утвърдени от Министерството на здравеопазването, посочват още от Касата.

НЗОК неведнъж е изисквала проверки на ценообразуването на лекарствените продукти от компетентните институции и ще продължи да подкрепя усилията за повишаване на прозрачността и ефективността при разходването на публични средства. НЗОК ще продължи съдействието си към всички компетентни институции в рамките на своите законово определени правомощия.

Националната здравноосигурителна каса остава ангажирана с гарантирането на достъп до необходимото лечение при спазване на принципите на законност, прозрачност и отчетност.