България по всяка вероятност ще получи оценка от Европейската комисия, която ще представлява предупреждение, че при запазване на сегашната фискална траектория страната може да бъде поставена под процедура за свръхдефицит. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ.

По думите му оценката ще бъде базирана на текущ анализ на състоянието на публичните финанси, включително данни за нарастващ дефицит и динамиката на разходите в бюджета. Той посочи, че предупреждението е свързано с риска дефицитът да надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт, ако не бъдат предприети коригиращи мерки.

Пеканов заяви, че според него през последните години са били натрупани „грешни практики“ във фискалната политика, включително отлагане на разходи и изтегляне на приходи напред във времето, което е създавало изкривена представа за състоянието на бюджета. Той подчерта, че тези практики не представляват „фалшифициране на данни“, а по-скоро различни счетоводни и бюджетни подходи, които временно са подобрявали отчетните показатели, но са водели до натрупване на задължения за бъдещи периоди.

Вицепремиерът посочи, че България трябва да коригира фискалната си политика чрез намаляване на дефицита и ограничаване на нарастващите разходи, като същевременно запази основните социални плащания.

Той увери, че пенсиите ще продължат да се индексират по швейцарското правило и няма да бъдат замразявани или намалявани, като подчерта, че това остава приоритет в социалната политика на правителството.

По отношение на т.нар. ковид добавки към пенсиите Пеканов уточни, че те ще се запазят за настоящите пенсионери, но няма да бъдат изплащани към новоотпуснатите пенсии, тъй като мярката е с временен характер и вече не отразява актуалната ситуация.

Той допълни, че правителството подготвя сериозни оптимизации в държавната администрация, включително закриване или преструктуриране на агенции, намаляване на щатната численост и ограничаване на бонусните системи там, където ефективността е ниска. Според него подобни мерки са необходими за овладяване на нарастващия дефицит, който по думите му вече достига 2,5 млрд. евро, и за връщане към устойчиви нива под 3% от БВП.

Пеканов коментира и изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, като посочи, че България е в процес на ускоряване на реформите с цел усвояване на европейските средства и избягване на забавяния при плащанията от Европейската комисия. Той даде пример с предстоящото четвърто плащане по плана в размер на около 1,1 млрд. евро и отбеляза, че страната очаква положителна оценка, след като голяма част от заложените мерки вече са изпълнени или са в процес на финализиране.

Вицепремиерът коментира и напредъка по реформата в антикорупционната комисия, като заяви, че новият ѝ модел цели да ограничи политическото влияние чрез балансиран състав и институционални квоти, макар ефективността му тепърва да предстои да бъде оценена.

По отношение на изпълнението на европейските проекти Пеканов отбеляза, че България трябва значително да ускори усвояването на средствата, тъй като в момента се намира в долната част на класацията сред държавите членки по напредък в изпълнението на реформите и инвестициите по плана.

Той обобщи, че основните приоритети през следващите месеци са стабилизирането на публичните финанси, ускоряването на европейските програми и избягването на допълнителни фискални рискове, които биха могли да доведат до по-сериозни санкционни процедури от страна на Европейския съюз.