Силен дъжд е залял мост в село Медовец, община Дългопол, но няма бедстващи хора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Варна.

От дирекцията информират, че пътят за Айтос през Дългопол е залят с 50 сантиметра вода и кални наноси. Тази отсечка е затворена за движение.

На 5 километра от Дългопол, в посока село Рояк, е паднало дърво на пътното платно, съобщават още от полицията.

Мостът преди село Деветаки е затворен, има закъсала кола на пътя

Обстановката се следи от намиращите се на място полицаи.