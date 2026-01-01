Ем Ес Си (MSC), най-голямата корабна компания в света, съобщи, че вчера два снаряда са ударили кораба ѝ „Сариска Ви“ (Sariska V), докато се е намирал в иракското пристанище Ум Каср, и добави, че всички членове на екипажа са в безопасност и невредими, предаде Ройтерс.

Компанията посочи, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е поел отговорност, и определи станалото като непровокирана атака срещу неутрален граждански плавателен съд, който няма никаква връзка със САЩ или Израел.

"Ем Ес Си изразява дълбока загриженост от тези непредизвикани нападения и риска, който те създават за невинни мореплаватели и жизненоважната морска търговия в региона", отбелязва групата.