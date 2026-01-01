Силна буря с проливен дъжд и градушка връхлетя Хасково около обяд във вторник, съобщава Bulphoto.

Пороят е продължил близо час, а градушката е била колкото грахово зърно.

Булфото

От изпълнителна агенция “Борба с градушките” са изстреляли множество градозащитни ракети, които да разбият ледените късове в облаците на малки парченца.

Потоп в Казанлък: Улиците на града се превърнаха в реки

Няколко автомобила са закъсали в дълбоките води до църквата “Св. Богородица” покрай реката на бул. “България”.

Екип на звено „Контрол на обществения ред и законност“ се отзова на място, а няколко улици в района на пазара останаха напълно блокирани.

Булфото

Хора се опитваха да почистят шахти, за да може водата да се оттече по-бързо.

Булфото

В почти цялата страна е обявен жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. Очакваните количества на валежите за денонощието са до 30-35 mm, а на места и до 45-50 mm.