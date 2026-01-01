Силни бури, ураганен вятър и градушки удариха части на страната.
Силна буря с градушка удари Хасково, има наводнени улици и закъсали коли (СНИМКИ/ВИДЕО)
Пороят е продължил близо час, а градушката е била колкото грахово зърно.
Пороен дъжд удари Казанлък малко след 12:30 и за кратко превърна улиците в реки.
Потоп в Казанлък: Улиците на града се превърнаха в реки
Водата избиваше направо от шахтите в по-ниските части на града.
Порой с ураганен вятър премина през Твърдица.
Буря с градушка премина и през Свиленград.
Градушка между 2-3 см падна и в село Бисер, Хасковско.
До обяд в София също се изля пороен дъжд с буря.
Жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен в почти цялата страна, сочи прогнозата за времето.
