Силни бури, ураганен вятър и градушки удариха части на страната.

Силна буря с проливен дъжд и градушка връхлетя Хасково.

Силна буря с градушка удари Хасково, има наводнени улици и закъсали коли (СНИМКИ/ВИДЕО)

Пороят е продължил близо час, а градушката е била колкото грахово зърно.

Пороен дъжд удари Казанлък малко след 12:30 и за кратко превърна улиците в реки.

Потоп в Казанлък: Улиците на града се превърнаха в реки

Водата избиваше направо от шахтите в по-ниските части на града.

Порой с ураганен вятър премина през Твърдица.

Буря с градушка премина и през Свиленград.

Градушка между 2-3 см падна и в село Бисер, Хасковско.

До обяд в София също се изля пороен дъжд с буря.

Жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен в почти цялата страна, сочи прогнозата за времето.