Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се сдоби с десето внуче, след като дъщеря му Сюмейе и съпругът ѝ Селчук Байрактар станаха родители за трети път, съобщава турският сайт Хаберлер.
Recep Tayyip Erdoğan dede oldu: 10'uncu torun geldi https://t.co/Kln85zYDrU pic.twitter.com/TOvzuBjriv— Manisa Kulis Haber (@manisakulishbr) June 2, 2026
Двойката Байрактар сключи брак през 2016 г. и преди новородената дъщеричка има още две деца – дъщеря и син. Отделно президентът има три внучета от семейството на сина си Билял Ердоган и четири от дъщеря си Есра Ердоган. Така с раждането на третото бебе на двойката Сюмейе и Селчук Байрактар общият брой на внуците на президента Ердоган достигна десет.
🔷 BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar - Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi.— Medya Radikal (@medyaradikall) June 1, 2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. kez dedelik mutluluğu yaşadı. pic.twitter.com/1yaIQYLlMe
Тайип Ердоган посети заедно със съпругата си Емине дъщеря си в болницата и получи информация за здравословното ѝ състояние и това на новороденото си внуче.