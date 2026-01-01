Тъга и топли спомени заляха социалните мрежи и публичното пространство, след като стана ясно, че Любен Дилов-син си е отишъл завинаги. Близки, приятели и колеги от политиката, от културната и обществена сфера го изпращат с емоционални думи за човек с ярко присъствие, чувство за хумор и неподражаем глас, оставил трайна следа както в обществения живот, така и в личните им истории.

Пръв новината съобщи лидерът на ГЕРБ и много близък приятел на Дилов, Бойко Борисов.

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция. Изказвам своите най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и всички, които го уважаваха и обичаха", написа Борисов в профила си във фейсбук.

Екипът на Министерството на културата изказа искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на изтъкнатия български телевизионен и кино сценарист, писател сатирик, журналист, медиен предприемач и политик Любен Дилов – син, по повод неговата кончина.

Любен Дилов-син бе от вида на онези „хвърчащи хора“, които може да не са дошли от космоса (по Валери Петров). Но за сметка на това неговият баща - Любен Дилов - бе сред най-бележитите български фантасти с произведения изключително за космоса, междузвездните пътешествия, срещите с извънземни цивилизации, както и за социалните и философски дилеми на бъдещето, посочват от институцията.

"Такава личност бе и човекът Любен Дилов-син – космическа и космополитна. Защото се оказа, че талантът е решил да не отдъхва през поколенията. Играеше си с думите, пренареждайки ги с лекота, подобно световните шампиони по редене на магическото кубче „Рубик“, успявайки да постигне невероятни и някак изненадващи комбинации, които са в състояние едновременно да усмихнат, да натъжат и да замислят човек. По същия начин успяваше за завърти около себе си идеи, хора, концепции. Независимо дали ставаше дума за филми, книги, списания. Или просто за разкриване на още един нов, млад талант. Сякаш от най-ранна възраст установил, че ако човек започне да работи хобито си, няма да има нито един работен ден, Любен Дилов-син жонглираше с толкова много от хобитата си едновременно, че за това можеха да му завиждат не само най-награждаваните професионалисти от най-авторитетните циркови трупи по света, а артистите от всеки един род изкуство", допълват оттам.

Любен Дилов-син разполагаше с неповторимо чувство за хумор и със следния талант - в каквато и компания да го постави дадено събитие, да промени атмосферата в нея от унила до празнична; да промени всеки казус от „неразрешим“ в „подлежащ на разрешаване“ – и това само с няколко думи и с един лежерен жест. Неговото чувство за хумор не се страхуваше да се гмурне и в светлата, и в тъмната страна на живота – без никакви предразсъдъци, без никакъв страх. Най-вече – с чисто сърце. Вероятно затова и обединяваше около себе си хората - от най-сериозните интелектуалци и политици, до онези, които просто търсят радостта в ежедневието си, допълват от Министерство на културата.

Неговите „Диловизми“, тези крилати мисли, негова запазена марка, ни напомнят, че смехът е най-прекият път към човешките сърца, а остроумната мисъл може да бъде и ключ към онази положителна промяна в отношенията между хората, към която всички се стремим. И към, която, вярваме, че се стремеше и в обществената си работа в Народното събрание. За него културата не бе статична, а постоянно променяща се нагласа към света и вярването му бе, че всяка различна гледна точка би могла да се приеме, стига да бъде поднесена интелигентно и с ведро отношение към живота, посочват от културната институция.

"Вероятно Любен Дилов-син би могъл да измисли не лоша шега дори и за днешното си внезапно отпътуване от земните ни неволи. И макар това отпътуване да ни се вижда като лоша шега, нека мислим за него именно като такова – като поредното приключение, на което се отправя и което някога, някъде, може би, ще може да опише. С онова негово едновременно остро и добронамерено перо и с онзи индивидуално негов и общо обичан хумор, построяващ ефимерен мост между сериозното и забавното, по който всички с удоволствие биха преминавали и за в бъдеще. Вярваме, че при следващия значим обществен казус отново ще се запитаме: „А какво ли би казал Любен Дилов-син?“. Има ли по-голямо доказателство за оставена следа от това да продължаваш да бъдеш мярка за размисъл дори отвъд мига?", казват още от Културното ни министерство.

Лидерът на ИТН и дългогодишен водещ на шоу, близък и колега на Любен Дилов-син Слави Трифонов също изрази скръбта си от загубата.

"Любен Дилов-син беше най-светлият човек, когото съм познавал. Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек. Толкова богат душевно, че когато общуваш с него, направо те засипва със знания, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много знания. Имах честта да го познавам много добре и да бъда негов приятел. Много ми е мъчно, че той си замина толкова рано, бързо и неочаквано. Но такива хора като него винаги остават. Светла му памет", написа Трифонов.

Росен Петров, който също беше част от Шоуто на Слави, отправи послание за него: "Отишъл си е Любен Дилов-син. Навремето съдбата и работата ни направиха близки. Всъщност той беше човекът, който най-много олицетворяваше онова, което се наричаше „духът на Ку-Ку“. Той имаше огромната заслуга да събере на едно място момчета и момичета от цялата страна, които искаха да правят нещо ново и различно в онези бурни времена на 90-те. После следваха „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“. Беше широко скроен и „много над нещата“ – посрещаше с усмивка всеки удар на съдбата и гледаше отвисоко на скандалите, в които участваше, и на битките, които водеше. Имаше наистина страхотно чувство за хумор и още по-страхотно перо. После животът направи така, че пътищата ни се разделиха и не съм го виждал от дълги години, но неговият „съскащ“ и „кискащ“ се смях ще ми липсва. Ще ми липсва и шантавият му, присмехулен поглед, дори когато се опитваше да говори сериозно. Почивай в мир, Любо!"

Нидал Алгафари също написа в социалните мрежи послание за сбогом със своя колега и скъп приятел: "Приятели, най-остроумният, най-интелигентният, най-гениалният от Ку-Ку, най-обичащият живота, Любен Дилов- син, си тръгна. Гордея се, че съм имал възможност да общувам и работя с него. Мир на душата ти, Любо! Завинаги ще си в сърцата и съзнанията на мен и семейството ми! Обичали сме те! Обичаме те! И ще те обичаме".

Кметът на Бургас Димитър Николов също заяви, че скърби от загубата на своя колега и приятел.

"Загубихме добър човек, интелектуалец, истински благородник и приятел. Много ще ми липсват цветното му излъчване, смехът и добрината му. Сбогом, Любо! Съболезнования и кураж на близките му", посочи Николов.

Театралният режисьор Лилия Абаджиева описа Любен Дилов като един от онези редки хора, чийто интелект не впечатляваше само със знания, а със способността да превръща всяка среща и всеки разговор в събитие. Ерудиран, блестящ, ироничен и свободен.

"За мен първо той беше почитател на театъра, идваше да гледа още ранните ми спектакли, както и последните…Бог да го прости!", посочи тя.

Преподавателят, изкуствовед, медиен експерт и моден анализатор Любомир Стойков заяви, че е посрещнал със свито сърце новината за трагичната кончина на Любен Дилов – син.

"Един от най-ярките и талантливи мои студенти във Факултета по журналистика и масова комуникация. Изключително остроумен, феноменално оригинален и неподражаем майстор на иронията и богато нюансирания хумор, той остава в душата ми! Моите дълбоки съболезнования към семейството му! Сбогом, Адаш! Бог да те прости! Поклон…", написа в социалните мрежи Стойков.

Депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова описва Любен Дилов като човек с огромно чувство за хумор и разказва спомен: "С него сме било както на една сцена като артисти, така и противници на политическата такава. Той измисли фразата “Абсолютно белобрадие”, която ми стана емблема и това ще ми остане вечен спомен от него".

Кирил Добрев от БСП посочи, че днес България губи ярък публицист, талантлив писател и човек, който умееше да гледа на обществото с проницателност, чувство за хумор и гражданска смелост.

"Няма как днес да не си спомня и за онези драматични дни през 1997 година, когато Любен Дилов-син написа едни от най-човешките и достойни думи за баща ми – думи, които времето не успя да обезцени. Поклон пред паметта му. Искрени съболезнования на семейството, близките и всички, които го обичаха. Светъл път", написа Добрев в социалните мрежи.

Неговият колега и съпартиец Костадин Ангелов посочи с тъга, че сега светът ни става по-скучен и болезнено буквален.

"Любен Дилов-син смени агрегатното си състояние. Отиде си. Той винаги е твърдял, че животът ни е лошо режисирана черна комедия и си тръгна точно когато публиката не знаеше дали да плаче, или да вика „Още!“. Любо не просто живееше. Той редактираше реалността с остър език и чудомировски хумор, като ни караше да се смеем през сълзи. Светъл път, Любо! Липсата ти ще е огромна. На семейството и близките изказвам искрените си съболезнования и желая много кураж", посочи Ангелов.

"Някои хора си отиват. Други остават в езика, мислите и въображението. Уникалният и неповторим приятел и колега Любен Дилов-син остава", написа и Деница Сачева от ГЕРБ.

Голямата българска певица Лили Иванова също отдаде почит.

"Поклон пред паметта на писателя и общественик Любен Дилов - син! Съболезнования на семейството му", написа тя в официалната си страница във фейсбук.

Колегите му и приятели от "Пощенска кутия за приказки" също изразиха тъгата си от огромнта загуба.

Писателят Георги Блажев си спомня за него с много обич, уважение и признание.

"Когато бях никой, Любо лъжеше хората, че съм някой. Представяше ме на сцената на "Пощенска кутия за приказки" с хвалби, които не заслужавах. Буташе не само мен, но и колегите напред. Не ревнуваше от младите, а напротив - късаше сцената на къшеи и ни я раздаваше. В бизнес, в който всеки си пази службицата/позициите/феновете, Любо имаше простора и размаха да помага. Никога не издигна интелектуална стена между него, необятният ум, и мен, момчето от никъде. Неговата обща култура не беше бич, с който да унижава, а щедро подадена ръка", спомня си той.

"Пътували сме доста. Винаги е бил най-енергичният в компанията. В моментите, когато сме били най-скапани и жадни за хотелска възглавница, той изведнъж казваше: "Вие дремнете, аз ще отида до еди-кой си музей или книжарница." Редовно плащаше сметката, без да го прави показно или обидно, а просто защото му беше приятно. Най-невероятните истории, които съм чувал, съм ги чувал от него. Никога не ги повтаряше. Малко хора са хора-преживяване. Любо беше такъв. В свят, в който е модерно да трием с гумата добрите дела и да помним само лошите, избирам да разкажа за него хубавото и светлото. Любо, благодаря, че претича през живота ми. Следите остават дълбоки", завършва трогателното си послание Георги Блажев.

Писателката, творец и основен двигател на "Пощенска кутия за приказки" Гери Турийска споделя, че няма да е същото без Любен Дилов-син: "Благодаря ти за всичко! Че никога не спря да вярваш в мен и идеите, в които се забърквахме със смях и лекота. Имаме толкова много спомени, обещавам да разказвам за светлината в теб. Съболезнования на семейството".