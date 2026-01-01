Европейската комисия съобщи, че осигурява 210 милиона евро за научни проекти, за да привлече най-добрите изследователи в света. Всеки отделен проект ще може да получи подкрепа до 7 млн. евро и трябва да бъде за срок до 7 години, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Европа има всичко необходимо, за да остане световен първенец в науката, коментира по този повод еврокомисарят за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева, цитирана в съобщението. По нейните думи ЕС разполага с изследователи от световна класа, силни институции и академична свобода. Според нея европейската подкрепа ще помогне не само за задържането на най-ярките умове, а и за превръщането на ЕС в предпочитано място за най-добрите научни таланти в световен мащаб.

Ще бъдат подкрепени изследователи, чиито пионерски идеи могат да променят дълбоко цели области на изследване. ЕС в последните 20 години финансира гранични изследвания във всички дисциплини, основани единствено на научни постижения, като досега 15 от подкрепените изследователи са получили Нобелова награда, отбелязва комисията. Много други са получили най-престижните научни отличия в света, а изследванията им са дали повод за над 250 000 публикации и над 2400 патента.

В бюджета за 2025-2027 г. ЕС разполага с 874 милиона евро за мерки за повишаване на привлекателността на Европа за изследователите и за дългосрочна конкурентоспособност чрез отлични научни изследвания, се допълва в съобщението.