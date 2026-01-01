Бахрейн издаде забрана за гражданите си за пътуване до Иран и Ирак за неопределен срок от време, като се аргументира с опасения за сигурността в региона, съобщи днес Министерството на вътрешните работи, цитирано от Ройтерс.

Иран и неговите шиитски мюсюлмански съюзници в Ирак предприеха атаки срещу страни от Персийския залив, включително Бахрейн, след началото на американско-израелския конфликт с Иран.

В Бахрейн преобладаващо мнозинство от населението са мюсюлмани шиити, но страната се управлява от сунитско семейство.