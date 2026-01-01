МВР министърът Иван Демерджиев заяви, че продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, собственик на незаконния лукзозен комплекс в местността „Баба Алино“ край Варна. Случаят разпали огромен скандал, след който бяха направени мащабни разкрития, а разследването продължава и към този момент.

„Категорично не мога да кажа дали Невзоров се намира в България. Проверяваме, че по-скоро не е в България, но искаме да сме сигурни в тази информация“, посочи Демерджиев.

Министърът каза, че изследват дейността в България на всички замесени в този скандал и дали не са замесени и в друга престъпна дейност.

Той обясни, че Икономическа полиция във Варна продължава да разследва, но разясни, че по-рано е имало затруднения при достъпа на някои институции. По думите му това е допринесло за забавяне на реакцията и натрупване на нерешени въпроси около контрола върху територията.

„По отношение на проверките интересното е, че не са били допускани общинските служители, но в същото време няма данни да са търсили съдействие през цялото това време от страна на полицията. Когато е получено сега такова съдействие, е получено и съответно е извършена проверка на място, а констатациите са на лице."

БГНЕС

На въпрос дали действията на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)" са били правилни и уместни, Иван Демерджиев каза, че това трябва да го изясни председателят на агенцията.

"По моя информация е издадена принудителна административна мярка за за Невзоров, оттеглена е без мотиви в кратък период след това, като по мои данни не е спазен нито редът за това, нито пък има насрещна информация, която да обосновава подобно решение. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателят на ДАНС. Вярвам, че той ще направи необходимо. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и работата на МВР, така че ще направим необходимото да се преодолее забавянето на този случай до начина, в който го намираме в момента", посочи Демерджиев и допълни, че има данни и за пране на пари, а строителството е "само върхът на айсберга".

Демерджиев потвърди, че по случая се работи и че има множество преписки, които са в различен етап на развитие. Той подчерта, че част от тях вече са внесени в прокуратурата, а други продължават да се проверяват.

Той обясни, че е направено всичко необходимо това порочно явление да не продължава само там.

"Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на МВР да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно", допълни министър Демерджиев.