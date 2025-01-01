Огромно количество дъжд се изсипа за близо 24 часа в София. Пороят доведе до наводнения, затворени булеварди и улици, завиряване, запушени шахти, огромни задръствания и блокиран градски транспорт. Общо десет екипа работят в столицата по сигнали за наводнения и завирявания.

Най-сериозна бе ситуацията по столичния булевард „Асен Йорданов“, където в участъка преди кръстовището с бул. „Шипченски проход“ стана огромно наводнение, което спря и няколко трамвайните линии 20, 21, 22 и 23.

Директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община Красимир Димитров съобщи за БТА, че е пуснато движението на трамвайни линии 20 и 22. Трамвай №20 се движи от "Гео Милев" до метростанция "Опълченска", а линия 22 от депо Изток до "Красна поляна".

„Вървят трамваите, общо четири екипа работят на място – два на Аварийна помощ и превенция и два на пожарната. Шахтите поемат водата, всичко е наред, дъждът спря, а движението е пуснато“, обясни Димитров.

София след големия дъжд (ГАЛЕРИЯ)

По информация на NOVA в тунела, в който е работела къртицата за метрото, също имало вода. Още в неделя на място е започнал работа авариен екип.

Екипи на дирекцията са изпратени и на "Симеоновско шосе", където е установено завиряване.

На места нивото на реките в района на София се е повишило с около един метър. „Имаме сигнал за река Владайска – хората се притесняват, но за момента няма преливане или сигнали за бедстващи хора или наводнени къщи“, уточни Димитров.

Възстановено е движението за преминаване в участъка от пътното платно в кв."Панчарево" в района на ресторант "Лебед", след като по-рано днес заради наводнение на пътното платно и ниво на водата от 15 см движението беше спряно.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков обяви по-рано днес, че е получен е сигнал за завиряване в участъка между Пасарел и кв. "Панчарево".

"В този участък няма изградени дъждоприемни шахти, а нивото на асфалта е по-ниско, което е довело до събиране на вода. След като бъдат отстранени останалите проблеми в града, екипите ще бъдат насочени и там", уточни Неделков.

Той допълни, че затруднения е имало и на бул. „Никола Мушанов“, където екипите са предприели необходимите действия за отводняване на участъка.

По думите му прогнозата за днес е за спиране на валежите, което ще облекчи работата на екипите. Шахтите се почистват по график, но при нужда се предприемат и извънредни действия. При обилни валежи падналите листа временно запушват решетките и това води до завиряване, уточни директорът на инспектората. Той допълни, че екипите на „Аварийна помощ и превенция“ реагират своевременно и почистват шахтите на място.

БГНЕС

Предупреждение за жълт и оранжев код за значителни валежи в страната обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Оранжев е кодът за областите Бургас, Кърджали, Хасково и Ямбол. За София и останалата част от страната кодът е жълт.

След обяд от северозапад ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°. Във вторник ще остане ветровито, с променлива, по-често значителна облачност. На места от запад на изток отново ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а дневните ще останат без съществена промяна.