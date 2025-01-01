Политиката, технологиите и развлеченията доминираха глобалното търсене в интернет през 2025 г., като малка група публични личности привлякоха непропорционално голям дял от онлайн вниманието, сочи анализ на PlayersTime, базиран на данни за обема на търсене от Ahrefs.

Въз основа на средния месечен брой глобални търсения в Google през последните 12 месеца американският президент Доналд Тръмп се очертава като най-търсената личност в света през 2025 г. с близо 16 милиона търсения месечно. След него се нарежда милиадредът Илон Мъск с малко под 11 милиона търсения.

Getty

Пет от десетте най-търсени личности в световен мащаб са музиканти. Тейлър Суифт е сред най-търсените фигури, заедно със Сабрина Карпентър, XXXTentacion и Ромео Сантос, като всеки от тях генерира между 6 и 8 милиона месечни търсения.

БТА

Киното и телевизията също заемат водещо място в по-широката класация на топ 100, като формират най-големия дял от общия обем на търсене, задвижван от глобалните стрийминг услуги.

Спортът заема по-ниска позиция по общо представяне, въпреки че отделни спортисти продължават да привличат значително внимание. Кристиано Роналдо остава сред най-търсените спортни фигури в света, докато Ламин Ямал влиза в глобалната топ десетка, отразявайки засиления интерес към изгряващи футболни таланти.

Getty

Интересът при търсенията през 2025 г. не се ограничава до развлеченията и спорта, пише GulfNews. Широко отразявани криминални случаи и политиката оказват значително влияние върху класациите. Папа Франциск доминира търсенията в категорията „религия“, докато отделни криминални дела генерират необичайно висок обем търсения заради продължително медийно отразяване.

Getty

Данните показват, че пиковете в търсенето често се дължат на цикли на извънредни новини, а не на дългосрочна популярност.

Данните по националност показват силна концентрация на интерес към публични личности, базирани в САЩ. Американците формират над 237 милиона средни месечни търсения в рамките на топ 100 - значително повече от Обединеното кралство, Канада и Австралия взети заедно. Шест от десетте най-търсени личности в света са американци, което подчертава продължаващото влияние на щатските медии и политика.

Моделите на търсене варират значително на национално ниво. В САЩ Тръмп остава най-търсената фигура. В Канада политическото лидерство оглавява класациите. В Испания и Италия тенисисти водят по интерес, докато в Бразилия и Полша доминират футболисти. В Германия и Южна Корея политическите лидери са на първо място, което подчертава как националният контекст оформя общественото внимание.

Сред топ 100 най-търсени личности киното и телевизията формират 36% от общия обем на търсене, следвани от музиката с 28% и спорта с 16%. Мъжете съставляват 56% от списъка, като жените са по-силно представени в търсенията, свързани с развлечения, мода и кралски семейства.

Данните показват, че дисбалансите на секторно ниво често се дължат на малък брой изключително видими личности, а не на широко представителство.

Класациите на търсенията през 2025 г. отразяват т.нар. "икономика на вниманието". Видимостта се формира от политическа релевантност, масово споделяни снимки, постове и видеа, обхват на платформите и продължително медийно присъствие. Обемът на търсене все по-често отразява краткосрочни пикове, свързани със събития, а не устойчив обществен интерес.

През 2025 г. глобалното внимание се концентрира около по-малко имена, движи се по-бързо и се измества по-често в сравнение с предходни години, сочат данните.