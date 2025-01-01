Социалните мрежи нарушават способността за концентрация при децата, сочи ново проучване, цитирано от ЮПИ. Деца, които прекарват много време в Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, X или Messenger се фокусират трудно, се казва в изследване, публикувано в Pediatrics Open Science.

Това може да обясни защо се увеличават диагнозите, свързани със Синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) сред децата в последните години, посочват учените.

„Нашето проучване показва, че специално социалните медии са тези, които засягат способността на децата да се концентрират“, казва старши изследователят Торкел Клингберг, професор по когнитивна неврология в Каролинския институт в Швеция.

„Социалните мрежи постоянно отвличат вниманието със съобщения или известия и дори най-малката мисъл дали е пристигнало съобщението, може да действа като разсейване за ума“, казва Клингберг в прессъобщение. „Това засяга способността да се поддържа концентрация“, добавя той.

За новото проучване учените проследили над 8300 деца в САЩ на възраст между 9 и 10 години в продължение на 4 години.

Децата редовно докладвали колко време са прекарали в социалните медии, гледали телевизия или играли видеоигри, а родителите оценявали нивата им на внимание, както и хиперактивността и импулсивността им.

Социалните мрежи, а не геймингът, създават проблеми при тийнейджърите

По време на проучването средното време, прекарано в социални мрежи, нараснало от 30 минути на ден за 9-годишните до 2,5 часа за 13-годишните.

Според изследователите дори нормалното използване на социалните медии затруднява способността на децата да се концентрират, а ефектът нараства с времето.

Резултатите сочат, че деца, които вече имат проблем с вниманието, не използват социалните мрежи повече. Това доказва, че употребата на социални медии води до трудности при фокусирането, а не обратното, казват учените.

Освен това връзката между липсата на внимание и социалните медии не се влияе от социоикономическото положение на децата или генетични предразположения, свързани със СДВХ. Учените не намерили увеличение и при хиперактивността или импулсивното поведение, което е друг белег на СДВХ.

„Честото използване на социални мрежи може частично да обясни увеличението, което наблюдаваме при диагностицирането на СДВХ, дори когато СДВХ се свързва и с хиперактивността, която не е нараснала в нашето проучване“, каза Клингберг.

Не е намерена връзка между липсата на внимание и гледането на телевизия или играенето на видеоигри.