Наистина ли редуването на сауна и студените бани са чудодейно лекарство, което укрепва имунитета, изгаря мазнините и лекува всичко – от болки в ставите до лошо настроение? Според експертите реалността е по-нюансирана.

„Има много хора, които се кълнат в ползите от излагането на топлина и студ, но все още нямаме достатъчно доказателства, за да кажем, че това е категорично добро за вас“, заяви д-р Хедър Маси, доцент по екстремни среди и физиология в Университета в Портсмут.

Тя обясни, че телата ни са „невероятни“ в поддържането на стабилна температура, обикновено между 36,5°C и 37°C.

В ежедневието много от нас рядко предизвикват тази система, прекарвайки дълги периоди в отоплявани или климатизирани помещения. Отопляването или охлаждането на тялото създава лек стрес, който може да предизвика адаптивни или защитни реакции, каза тя.

Науката зад сауната

Тази идея е в основата на привлекателността на сауните, които днес в фитнес залите и спа центровете рядко са празни. За някои хора това е награда след тренировка, докато за други е основната атракция и много редовни посетители са убедени, че 15 минути интензивна топлина правят чудеса за тялото и ума им. И няма съмнение, че може да се почувствате добре.

„Когато седите в сауна и се изпотите, може да се почувствате по-отпуснати, по-свободни, малко по-подвижни, а болките ви може да отшумят малко. Така че определено има някои ползи от използването на сауна, но въпросът е дали това е дългосрочна полза за здравето или по-скоро психологическа“, заяви д-р Маси в подкаста „What's Up Docs“ на Би Би Си.

iStock photos/Getty images

Тя обясни, че в едно скорошно проучване хората са били поставяни многократно в горещи вани и резултатите са показали промени в инсулина и кръвното налягане. „Започваме да проучваме дали загряването на тялото може да помогне на хората, които живеят с хронични заболявания“, каза тя.

Все пак д-р Маси призовава към предпазливост, когато става въпрос за смели твърдения за ползите за здравето, тъй като солидните научни доказателства все още са ограничени. „Никога не сме правили истински експеримент със сауна. Подозирам, че в бъдеще ще открием ползи, но все още не сме стигнали дотам“, посочи тя.

Според него засега е разумно да се наслаждавате на ритуала заради усещането, което ви дава, без да приемате, че това е гарантиран пряк път към по-добро здраве. А ако все пак решите да опитате сауна или джакузи, д-р Маси съветва да бъдете предпазливи, да „влизате постепенно“ и да се консултирате с вашия личен лекар, ако имате някакви основни здравословни проблеми или сте бременна.

А какво да кажем за плуването в студена вода?

Някои хора обичат да правят точно обратното. Групите за плуване в студена вода стават все по-популярни, а ранните сутрешни къпания вече са позната гледка по плажовете, езерата и реките.

Д-р Маси, която е преплувала Ламанша и е участвала в световни първенства по плуване в ледена вода, плува в студена вода веднъж седмично, но прекарва само няколко минути във водата. В началото тя намира това за „болезнено“, но именно този първоначален шок е това, което хората търсят.

„Когато се потопиш за първи път, неволно задъхваш и започваш да дишаш бързо. Сърдечната честота и кръвното налягане скачат, а хормоните на стреса, като кортизол и адреналин, се повишават. Тази реакция достига пика си след около 30 секунди и след това спада много бързо“, обясни тя.

iStock photos/Getty images

Повторното излагане намалява шоковата реакция и след няколко кратки плувания тя може да бъде намалена с около 50%. Както и при сауните, големият въпрос е дали ползите идват от самата температура или от всичко, което я съпътства.

Плуването в студена вода обикновено се практикува на открито и с други хора. „Това е дейност с множество механизми – природа, движение и социални контакти, и всички те са взаимосвързани“, каза д-р Маси.

Водещият на подкаста д-р Крис ван Тулекен е съгласен, че е трудно да се разделят тези фактори: „Не знаем дали ползата идва от самата студена вода или от това, че сме с група забавни хора и правим заедно нещо предизвикателно“.

Намерете нещо, което ви харесва

За д-р Маси обаче отправната точка изобщо не е температурата, а удоволствието.

„Говоря с хора, които всяка седмица участват в Parkrun, и те описват същото усещане, което други хора получават от плуването в студена вода. Важното е да намерите нещо, което ви харесва, което можете да правите редовно и в идеалния случай да споделяте с други хора, тъй като изграждането на група приятели около дадена дейност може да намали психологическия стрес“, заяви тя.

Това може да бъде всичко – градинарство, наблюдение на птици, участие в хор или просто разходки с приятели. Така че, дори и сауните и плуването в студена вода да не са от съществено значение за доброто здраве, те все пак могат да предложат нещо положително, подчерта д-р Маси.