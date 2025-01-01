Правителството одобри Двугодишен застъпващ се работен план за периода 01.07.2025 г. - 31.12.2027 г. за сътрудничество между България и Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ). Документът е в изпълнение на Програмата за партньорство между страната ни и УНИЦЕФ.

Планираните мерки и дейности в плана са насочени към засилване на подкрепата за ранно детско развитие и закрила на детето, намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване и мониторинг на правата на децата. Фокус се поставя и върху укрепването на образователната система на национално и местно ниво за разширяване на достъпа до приобщаващо и качествено образование и изграждане на умения за всички деца, включително и тези в най-неравностойно положение.

Предвидени са и дейности за гарантиране на правото на всяко дете да живее в сигурна и подкрепяща семейна среда, насърчаване на детското участие във вземането на решения за подобряване на политиките за деца, както и за превенция на насилието над деца и закрила на жертвите.

Изпълнението на Двугодишния работен план цели да подкрепи усилията на България да гарантира правата и благополучието на децата, включително на тези в неравностойно и уязвимо положение, така че да могат да развият своя пълен потенциал в едно приобщаващо и закрилящо общество, посочват от пресслужбата на МС.