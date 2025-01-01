Скоростта на вятъра в Сливен е достигнала 100 км/ч, съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в града.

Стойността от 28 м/сек е измерена в 17:30 часа. Вятърът е от север-северозапад.

Опасно време в предпоследния ден на 2025-а: Жълт код за силен вятър в цялата страна

От станцията апелират за повишено внимание и препоръчват ограничаване на престоя на открито.

Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен – жълт код, за умерен и временно силен вятър от запад-северозапад в цялата страна днес.