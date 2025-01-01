Движението по пътя Рила – Рилски манастир трябва да се извършва с повишено внимание заради повишаване нивото на водите на река Рилска, казаха за БТА от полицията в Кюстендил.

По-рано от Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че реката е излязла от коритото си в района на 23- ти км по пътя за манастира.

Направен е мониторинг от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението", според който няма опасност от разрушаване на пътя, но движението трябва да се извършва с повишено внимание, казаха от полицията в Кюстендил. Полицейски служители и в момента са в района, за да подпомагат придвижването на пътуващите по направлението. Водите на реката вече се връщат в коритото си и обстановката се нормализира, допълниха от полицията.

От Общината в Рила казаха, че обстановката се следи и е под контрол.

Повишение на водите има и при река Елешница, която преминава на територията на общините Кюстендил и Невестино. Заместник-кметът на община Невестино Йордан Глогов каза, че няма проблем със заливане на пътя и речните нива са в допустимите граници. Община Невестино е готова при проблем да действа с тежка техника, увериха оттам.

В Кюстендил няма сериозно повишение на нивата на реките, активирали се свлачища, обстановката се следи непрекъснато, каза Ивайло Чалъков, експерт в направление "Отбранителна и мобилизационна подготовка" към Община Кюстендил.