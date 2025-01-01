Крадци са отмъкнали ценности на стойност около 30 милиона евро, след като са разбили приблизително 3200 сейфа в трезор на банка в западния германски град Гелзенкирхен, предаде ДПА, като се позова на правоохранителните органи.
Обирът е станал вчера и е засегнал над 2500 клиенти.
Това е една от най-големите банкови кражби от този тип в съвременната история на Германия, отбелязва ДПА.
Около 200 разтревожени клиенти са се събрали пред банковия клон, за да търсят информация за ценностите си. Част от тях са опитали да влязат насилствено в сградата, което е наложило полицията временно да затвори клона.