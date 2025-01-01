Босна и Херцеговина официално разреши употребата на канабис за медицински цели, след като Министерският съвет прие решение за прекласифицирането му от списъка на забранените наркотици в категорията на строго контролираните вещества, предаде босненската редакция на регионалната телевизия "Ен1". С решението, взето вчера, страната се присъединява към нарастващия брой държави, които позволяват контролирана терапевтична употреба на марихуана.

Депутатът Саша Магазинович – един от основните поддръжници на инициативата, определи решението като резултат от дългогодишна борба и подчерта, че предстои сериозна работа по прилагането му.

"Най-важната стъпка е направена, но дяволът е в детайлите", заяви той, като посочи необходимостта от ясни правила и медицински протоколи.

Научните изследвания показват, че доказаните медицински ползи от канабиса са ограничени до няколко конкретни показания, отбелязва медията. Според анализ, публикуван в научното списание JAMA, съществуват убедителни доказателства за ефективността на канабиноидни препарати за облекчаване на гадене и повръщане при химиотерапия, стимулиране на апетита при пациенти с рак и ХИВ/СПИН, лечение на тежки форми на детска епилепсия и намаляване на спастичността при множествена склероза. За тези състояния вече са одобрени лекарства на базата на тетрахидроканабинол (THC) и канабидиол (CBD) от регулаторни органи в редица държави, припомня "Ен1".

В същото време експертите предупреждават, че канабисът не е универсално средство за лечение. За широко разпространени оплаквания като хронична болка, тревожност и безсъние научните доказателства остават ограничени или противоречиви.

С решението си Босна и Херцеговина следва глобална тенденция – медицинската марихуана вече е разрешена в десетки държави, а през 2020 г. ООН официално призна медицинските свойства на канабиса. Предстои страната да изработи подзаконови актове, които ще определят условията за производство, разпространение и употреба, като успехът на реформата ще зависи от качеството на регулацията и прилагането ѝ на практика.