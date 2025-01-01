Журналистката Татяна Шлосберг, внучка на покойния президент на САЩ Джон Ф. Кенеди, е починала на 35 години, съобщи АП.

Шлосберг, щерка на дъщерята на Кенеди - Каролайн, и на Едуин Шлосберг, разкри, че е в терминален стадий на рак, в есе, публикувано през ноември 2025 г. в списание „Ню Йоркър“. Семейството ѝ разпространи изявление, в което съобщи за смъртта ѝ; то бе публикувано в социалните мрежи от Фондация „Джон Ф. Кенеди“.

„Нашата прекрасна Татяна си отиде тази сутрин. Тя завинаги ще бъде в сърцата ни“, се казва в изявлението. В него не се посочва причината за смъртта, нито мястото, където журналистката е починала.

На Шлосберг е поставена диагноза остра миелоидна левкемия през май 2024 г., когато е била на 34 години. След раждането на второто ѝ дете лекарят ѝ забелязал повишен брой бели кръвни клетки. Оказало се, че става дума за рядка мутация.

В есето си „Битка с кръвта ми“ внучката на Кенеди разказва за курсовете химиотерапия, двете трансплантации на стволови клетки, през които е преминала, и участието си в клинични изследвания.