Татяна Шлосберг – внучка на бившия американски президент Джон Кенеди – разкри, че е диагностицирана с агресивна форма на остра миелоидна левкемия. Тя сподели новината пред списание The New Yorker, новината беше публикуван в деня, когато се навършиха 62 години от убийството на нейния дядо.

35-годишната журналистка и майка на две деца пише, че лекарите ѝ дават най-много една година живот. Диагнозата е поставена скоро след раждането на второто ѝ дете през май 2024 г. До заболяването тя водела много активен живот – спортувала редовно, карала ски и дори веднъж преплувала река Хъдсън в благотворително събитие за борба с рака на кръвта.

В текста си, озаглавен „Битка с кръвта ми“, Шлосбърг разкрива, че въпреки тежкото лечение – химиотерапия и трансплантация на костен мозък – лекарите не са оптимистични.

„Лекарят ми каза, че може би ще ме поддържат жива около година“, споделя тя. „Първата ми мисъл беше, че децата ми… няма да ме помнят.“

Синът ѝ е на две години, а дъщеря ѝ – само на няколко месеца.

Татяна е дъщеря на Каролайн Кенеди – бивш посланик на САЩ – и дизайнера Едуин Шлосбърг. В текста си тя признава колко тежко ѝ е да мисли, че причинява още една болка на семейството си, което вече е преживяло много трагедии.

Тя припомня, че чичо ѝ Джон Ф. Кенеди-младши загива при самолетна катастрофа на 38 години, а баба ѝ Жаклин Кенеди Онасис умира от рак, когато Татяна е била дете.

Шлосбърг изразява и разочарование от факта, че братовчед ѝ Робърт Ф. Кенеди-младши е назначен за министър на здравеопазването в администрацията на Доналд Тръмп. Тя смята, че той няма нужния опит в медицината или общественото здраве, въпреки което е получил ключовия пост.

„Гледах от болничното си легло как Боби беше утвърден… Изведнъж здравната система, от която зависех, ми се стори нестабилна“, пише тя.

Братът на Татяна, Джак Шлосбърг – който планира да се кандидатира за Конгреса в Ню Йорк – сподели нейния текст в социалните мрежи с думите: „Животът е кратък – живей го на макс.“

Историята на Татяна Шлосберг прибавя още една тъжна страница към драматичната история на семейство Кенеди – едно от най-известните и трагично белязани семейства в американската политика.