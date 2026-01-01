Интернетът в цял Иран е бил прекъснат днес по време на националните протести срещу икономическата ситуация в страната, съобщи групата за интернет мониторинг „НетБлокс“, цитирана от Ройтерс. Според ДПА пък иранските власти са въвели големи ограничения в достъпа до интернет в цялата страна.

Същевременно президентът на страната Масуд Пезешкиан призова за „повече сдържаност“ на фона на масовите демонстрации, които продължават вече 12 дни и доведоха до сблъсъци в няколко града в страната.

„Трябва да се избягва всякакво насилие или принуда“, се казва в изявление на държавния глава, публикувано на уебсайта му. В него се призовава за „възможно най-голяма сдържаност“, както и за „диалог“ и за „изслушване на исканията на народа“.