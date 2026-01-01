Снегонавявания заради силния вятър затрудняват движението в определени участъци от пътя Русе – Бяла, а на места и видимостта е намалена.

Трасето беше временно затворено за товарни автомобили над 12 тона за около час днес, има и регистрирани проблеми с електрозахранването в редица населени места, съобщи областният управител Драгомир Драганов, цитиран от Областната администрация.

БТА

Закъсали камиони е имало в района на т.нар. Мойсев баир. Екипи на полицията, Областното пътно управление и пътноподдържащата фирма са на терен, движението за всички видове моторни превозни средства е пуснато преди минути. Камионите, пътуващи по трасето, са изчаквали на изхода на Русе. Обстановката е изключително динамична и тя постоянно се следи от Драганов и заместника му Георги Георгиев, добавиха от Областната администрация. Към момента на терен са над 20 снегорина по всички републикански пътища в региона. Те продължават да обработват против обледяване.

Скоростта на вятъра се е увеличила и вече достига до 28 метра в секунда, съобщиха дежурните хидрометеоролози.

БТА

От Областната администрация увериха, че вече е възстановено електрозахранването в Две могили, където по-рано имаше проблеми заради паднали дървета върху електропреносната мрежа. За кратко захранването е спряно и в селата Голямо Враново и Малко Враново, Кошарна, Юделник и Стамболово. В момента екипи на „Електроразпределение Север“ работят по отстраняване на аварии по електропреносната мрежа в Ново село, Смирненски, Долно Абланово и Просена.