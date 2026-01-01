Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че документът за американските гаранции за сигурността на Украйна е готов за финализиране с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
"Двустанният документ за гаранциите за сигурността на Украйна е готов за финализиране на най-високо ниво с президента на Съединените щати", написа Зеленски в "Екс".
Rustem Umerov reported on the results of our team’s negotiations in France yesterday. The bilateral document on security guarantees for Ukraine is now essentially ready for finalization at the highest level with the President of the United States. It is important that Ukraine is…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026
Украинският лидер каза, че на вчерашните срещи между представителите на двете страни в Париж са били обсъдени сложи въпроси в рамките на всеобхватните дискусии за спиране на войната.
"Разбираме, че американската страна ще влезе в контакт с Русия и очакваме отговор дали агресорът наистина е готов да сложи край на войната", добави Зеленски.