Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че документът за американските гаранции за сигурността на Украйна е готов за финализиране с държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Двустанният документ за гаранциите за сигурността на Украйна е готов за финализиране на най-високо ниво с президента на Съединените щати", написа Зеленски в "Екс".

 

 

Украинският лидер каза, че на вчерашните срещи между представителите на двете страни в Париж са били обсъдени сложи въпроси в рамките на всеобхватните дискусии за спиране на войната.

"Разбираме, че американската страна ще влезе в контакт с Русия и очакваме отговор дали агресорът наистина е готов да сложи край на войната", добави Зеленски.

