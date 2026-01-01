Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека (БНФ), Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ.

Решението е взето с оглед осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд.

Министерството на културата остава ангажирано с провеждането на прозрачна конкурсна процедура съгласно законовите изисквания и с поддържането на открит диалог с професионалната общност в интерес на устойчивото развитие на културните институции в Република България.