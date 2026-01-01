В навечерието на 13 януари - Деня на българското кино, вместо да се подготвя за празника, Българска национална филмотека обявява протест.

Причината е освобождаването от длъжност на директора на БНФ Антония Ковачева.

"Ние, служителите на БНФ, няма да позволим на правителството в оставка да назначи неквалифицирана политическа марионетка в последните си дни! Настояваме за отмяна на решението за освобождаването на директора Антония Ковачева, както и за обявяване на прозрачен конкурс за назначаване на неин легитимен наследник", заявяват от Българска национална филмотека в официално съобщение тази сутрин.