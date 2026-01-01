Надявам се да не бъда кандидат за министър-председател на престоящите избори. Ще го направя само ако социологическите проучвания покажат, че има вероятност Сърбия да поеме в грешна посока.

Това заяви сръбският президент Александър Вучич в интервю за ТВ „Информър“, предаде БГНЕС.

Той каза, че „се надява да не бъде министър-председател по няколко причини“, които не уточни, и че би искал някой друг да поеме поста, а той да има консултативна роля и по-малко участие.

Вучич потвърди, че ще бъде водач на листата на управляващото мнозинство (партията „Сръбска прогресивна партия“ /СПП/, бел. ред.), като уточни, че тя ще обедини едно или няколко движения и ще включва изявени интелектуалци.

В интервюто бе обявено и че извънредните парламентарни избори могат да се проведат през октомври, ноември или декември, като срокът ще зависи от готовността на политическите участници за диалог. Вучич подчерта, че изборната победа не е просто аритметика, а резултат от програми, изпълнени обещания и отговорни ангажименти. Той обвини опонентите си, че разчитат на емоции и опити за криминализиране на неговия образ, за да отклонят вниманието от постигнатите резултати.

По повод твърденията на студентите в блокадата, че са събрали 400 000 подписа за предсрочни избори, президентът заяви, че реалният брой е „под 20 000“, което все пак определи като „уважителен резултат, постижим за малко политически формации“. Той добави, че „не може да приеме разпространяването на неверни данни по темата“.

Вучич засегна и ролята на армията и полицията по време на протестите, като подчерта, че Сръбската армия е останала извън политиката и е запазила ролята си на стълб на стабилността. В полицията вече са извършени кадрови промени на ръководни позиции, включително в Жандармерията, Полицейската бригада, Управлението за криминална полиция и специалните части, като тези промени няма да бъдат последните. Той уточни, че по-силно влияние върху решенията са имали събитията преди протестите на 15 март и контактите на отделни висши полицейски служители с организаторите им.

Той също така каза, че в деня, в който Прокуратурата за организираната престъпност повдигне обвинение срещу него по аферата „Генералщаб“, ще издаде помилване за вече обвинения министър на културата Никола Селакович и за „всички останали, срещу които е започната процедура“.

Вучич обяви мащабно превъоръжаване: Удвояване на военния капацитет и 30% ръст на личния състав

„Предстои да се види докъде ще стигне съдебният процес и дали изобщо ще се стигне до такова помилване“, каза сръбският държавен глава. Той изрази надежда именно той да бъде единственият, който ще застане пред главния прокурор за организираната престъпност Младен Ненадич. След това се извини за думите си, с които по-рано е нарекъл представители на прокуратурата „утайка“.

Вучич подчерта, че ще доведе случая докрай, без възможност някога да бъде помилван, като определи това като лична победа и връх в „разрушаването на цветната революция“. По думите му защитата на Никола Селакович ще покаже ясно откъде произхожда целият натиск срещу властта.

Президентът заяви още, че „знае колко милиарди евро са вложени в опитите за сваляне на управлението му“.

Той разказа за разговор с чужд държавник по време на международен форум, който признал изненадата си, че Вучич е „успял да се задържи на власт въпреки вложените усилия от различни държави в региона“.